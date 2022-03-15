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Россия ввела санкции против Байдена и Блинкена

Елизавета Потейчук
18:12 15.03.2022
В МИД РФ отметили, что Россия полностью не отказывается от поддержания официальных контактов с лицами, включенными в санкционный список.
Россия ввела санкции против Байдена и Блинкена
© Фото: Oliver Contreras, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Министерство иностранных дел России опубликовало «стоп-лист», в который включены представители властей США и представленные с ними лица. В отношении указанных лиц вводятся персональные санкции, сообщили в ведомстве. В частности, под ограничительные меры попали президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен.

«Данный шаг, предпринятый в порядке встречной реакции, стал неизбежным следствием крайнего русофобного курса, взятого на вооружение Администрацией США, который в отчаянной необходимости сохранял американскую гегемонию, сделал поставку, отбросив все приличия, на фронтальное сдерживание России», - передает МИД РФ.

Кроме того, в российском внешнедипломатическом ведомстве отметили, что РФ полностью не отказывается от поддержания официальных контактов с лицами, включенными в данный список. Более того, Москва выразила готовность решать проблемы, которые могут возникнуть при организации контактов высокого уровня с упомянутыми представителями США.

Ранее власти Великобритании ввели персональные санкции против российских журналистов в телеведущих. В список попали Владимир Соловьев, Маргарита Симоньян, Захар Прилепин и многие другие.

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