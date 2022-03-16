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МО РФ: гумпомощь от международных организаций украинские мэры перепродают местному бизнесу

22:58 16.03.2022
Такие факты установлены в городах: Житомир, Ивано-Франковск, Винница, Ровно, Луцк, Дубно, Владимир-Волынский и Львов.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: ТРК "Звезда"
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Министерство обороны Российской Федерации сообщило о перепродаже средств гуманитарной помощи, поступающих от международных организаций, в частности от Международного Красного Креста, мэрами украинских городов местным предпринимателям. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«При этом медикаменты, одежда и продовольствие, поступающие от международных организаций, в частности от Международного Красного Креста, мэры украинских городов перепродают местным предпринимателям», - говорится в заявлении.

Факты такого характера достоверно установлены в следующих городах: Житомир, Ивано-Франковск, Винница, Ровно, Луцк, Дубно, Владимир-Волынский и Львов.

По сообщению представителя военного ведомства, российской стороной на освобожденных территориях создаются все необходимые условия для беспрепятственного доступа всех желающих к гуманитарной помощи.

«Для украинцев, забытых и по сути преданных собственной властью, российская гуманитарная помощь остается практически единственной возможностью выжить в этих катастрофических условиях», - сообщает генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Начиная со 2 марта, Россией на Украину уже доставлено 2 994 тонны гуманитарного груза, проведено 349 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки 15 - в Черниговской области и ДНР, в ходе которых мирному населению освобожденных районов передано 510 тонн продуктов питания, средств гигиены и лекарственных препаратов.

Согласно заявлению, на сегодняшний день проводятся 36 гуманитарных акций в Харьковской области и в республиках Донбасса, в ходе которых населению передается 275 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.

Ранее телеканал «Звезда» рассказал как военнослужащие России доставляют гуманитарную помощь жителям Киевской области. В составе гуманитарной помощи следующие продукты: крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, конфеты и сладости, питьевая вода.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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