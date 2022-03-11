Армия Российские военнослужащие доставили гумпомощь жителям Киевской области В составе гуманитарной помощи - крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, конфеты и сладости, питьевая вода. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Российские военнослужащие доставили жителям Иванковского района Киевской области продукты и предметы первой необходимости, всего более 20 тонн гуманитарной помощи. Гуманитарный груз предназначен для женщин, детей и пожилых людей. В составе гуманитарной помощи - крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, конфеты и сладости, питьевая вода. Ранее сообщалось, что Тульская область передала свыше 120 тонн гумпомощи жителям Харьковской области. Груз включал в себя продукты питания, бутилированную питьевую воду, медикаменты, а также одежду и спальные принадлежности. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика