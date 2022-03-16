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Минобороны РФ сообщило, что почти 7 тысяч иностранцев остаются в заложниках у украинских боевиков

22:41 16.03.2022
По словам начальника НЦУО РФ, в заложниках также остаются экипажи 70 иностранных судов.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: MinistryofDefence.UA Facebook
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В заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны Украины продолжают оставаться 6 910 граждан из 22 иностранных государств, экипажи 70 иностранных судов, заблокированных в морских портах Украины из-за высокой минной опасности, которую создал Киев в своих внутренних водах и территориальном море, а также возможных провокаций ВСУ со стороны берега. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ, генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Несмотря на все трудности и препятствия, чинимые украинской стороной по организации эвакуации мирного населения, за прошедшие сутки, без участия Киева, из опасных районов удалось эвакуировать 12 440 человек, из них - 2 242 ребенка, а всего с начала специальной военной операции - уже 271 тыс. 231 человека, из которых 58 422 - дети», - сказал он на брифинге.

Также Мизинцев отметил, что всего государственную границу России пересекли 31 022 единицы личного автотранспорта, а за минувшие сутки - 1 731 единица. В частности, в субъектах РФ по-прежнему работают в штатном режиме свыше 9,5 тысяч пунктов временного размещения.

Начальник НЦУО РФ также заявил, что Украина присвоила себе успехи в гуманитарной операции в государственных средствах массовой информации, при этом ничего не сделав. 

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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