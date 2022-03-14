Минобороны России: разблокирование Мариуполя от националистов позволило открыть гумкоридоры

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что операция по разблокированию Мариуполя дала возможность открыть гуманитарные коридоры и начать эвакуацию мирного населения. Вместе с тем в Минобороны России сообщили, что гуманитарная обстановка на Украине продолжает ухудшаться.

«Успешная операция по разблокированию города позволила сегодня с 15:00 открыть гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей и приступить к массовой эвакуации населения, которое длительное время находилось в заложниках у неонацистов», - сказал Мизинцев в ходе брифинга.

Также Мизинцев заявил о том, что почти все огневые точки украинских националистов в пригородах Мариуполя уничтожены. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что подразделения спецназначения ликвидировали основные силы неонацистов на позициях в жилых кварталах по периметру города.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.