ЕСПЧ приостановит рассмотрение всех жалоб против России
Ранее РФ объявила об официальном выходе из организации.
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил приостановить рассмотрение всех жалоб против России после ее выхода из Совета Европы, Об этом заявили в самой инстанции.
«Суд постановил приостановить рассмотрение всех заявлений против РФ до рассмотрения им правовых последствий настоящего постановления для работы Суда», - передает слова ЕСПЧ РИА Новости.
Ранее в министерстве иностранных дел России заявили об официальном выходе из Совета Европы. Согласно заявлению МИД РФ, страны НАТО и ЕС превращают СЕ в инструмент антироссийской политики.