ЕСПЧ приостановит рассмотрение всех жалоб против России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил приостановить рассмотрение всех жалоб против России после ее выхода из Совета Европы, Об этом заявили в самой инстанции.

«Суд постановил приостановить рассмотрение всех заявлений против РФ до рассмотрения им правовых последствий настоящего постановления для работы Суда», - передает слова ЕСПЧ РИА Новости.

Ранее в министерстве иностранных дел России заявили об официальном выходе из Совета Европы. Согласно заявлению МИД РФ, страны НАТО и ЕС превращают СЕ в инструмент антироссийской политики.