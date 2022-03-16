Минобороны: ВС РФ уничтожили 3503 объекта военной инфраструктуры Украины с начала спецоперации

Официальный представитель министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что с начала специальной военной операции по защите Донбасса Вооруженными Силами РФ было уничтожено 3503 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них - 166 беспилотников и 180 самолетов и вертолетов.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 180 самолетов и вертолетов, 166 беспилотных летательных аппаратов, 1367 танков и других боевых бронированных машин, 132 реактивных систем залпового огня, 502 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1156 единиц специальной военной автомобильной техники», - отметил Конашенков на брифинге.

Кроме того, российскими вооруженными силами 16 марта был нанесен удар высокоточным оружием большой дальности по объектам украинской военной инфраструктуры. В результате удара были выведены из строя узлы связи, разведки, ретрансляции и коммутации в Виннице.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов