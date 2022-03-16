В МО РФ рассказали об ударе высокоточным оружием по военным объектам Украины в Виннице

Российскими вооруженными силами 16 марта был нанесен удар высокоточным оружием большой дальности по объектам украинской военной инфраструктуры. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Как сообщает официальный представитель МО РФ, в результате удара были выведены из строя узлы связи, разведки, ретрансляции и коммутации в населенном пункте Винница.

Ранее на «Звезде» рассказывали о ходе продвижения военной спецоперации России по защите ЛНР и ДНР. В разряд трофеев переходят украинские бронежилеты, каски, амуниция, личные вещи и вооружение, в том числе и иностранного производства.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.