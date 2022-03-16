Путин и Пашинян обсудили ход реализации договоренностей по Нагорному Карабаху

В среду, 16 марта, состоялся телефонный разговор между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе переговоров главы двух государств обсудили ход реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху. Лидеры стран также затронули вопросы соблюдения режима прекращения огня и восстановления транспортно-логистических связей на Южном Кавказе.

«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества России и Армении», - говорится в заявлении.

Кроме того, армянский премьер-министр проинформировал Владимира Путина о недавних контактах, направленных на нормализацию армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений.

Ранее лидеры России и Армении в ходе предыдущих телефонных переговоров обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Они также затронули вопрос, связанный с усилиями по установлению в регионе долгосрочных отношений мира и сотрудничества.