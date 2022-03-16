Путин заявил, что РФ предлагала Киеву вывести войска из Донбасса до начала спецоперации

Украинским властям с российской стороны было предложено вывести войска из Донбасса еще до начала специальной военной операции по различным каналам. Об этом в ходе совещания по социально-экономической поддержке субъектов РФ заявил президент России Владимир Путин.

«В самом начале операции на Донбассе киевским властям по разным каналам с целью избежать бессмысленного кровопролития было предложено не вступать в боевые действия, а просто вывести свои войска из Донбасса. Не захотели, но что же, это их решение», - отметил российский лидер.

Также глава государства подчеркнул, что западным странам не нужна сильная и суверенная Россия. По его словам, за лицемерными разговорами о действиях коллективного Запада стоят враждебные геополитические цели.