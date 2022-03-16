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Минобороны РФ сообщило, что СБУ готовит провокацию с ядовитыми веществами против мирных жителей

19:28 16.03.2022
Планируемая провокация направлена на обвинение России в применении химоружия против украинского населения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Стрингер РИА Новости
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Официальный представитель министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что оборонное ведомство обладает информацией о подготовке Службой безопасности Украины (СБУ) провокации с применением ядовитых веществ против мирного населения при поддержке Запада. По его словам, провокацию планируется провести с целью обвинения России в применении химического оружия против украинского населения.

«Хочу официально заявить, в подразделениях российских Вооруженных Сил, задействованных в специальной военной операции, нет и не может быть химических боеприпасов. Российская Федерация, в отличие от США, давно выполнила взятые на себя международные обязательства, полностью уничтожив все запасы химического оружия», - сказал Конашенков в ходе брифинга.

Представитель МО РФ подчеркнул, что российские военные берут под контроль опасные объекты и обеспечивают их безопасность во избежание каких-либо провокаций националистов Украины с отравляющими веществами. Вместе с тем, добавил Конашенков, среди захваченной ВС РФ в 4-й бригаде украинской национальной гвардии боевой документации есть подробная карта территории Украины с нанесенными на ней объектами и типами хранящихся ядовитых веществ.

«Поэтому любая попытка провокации СБУ с использование отравляющих веществ неминуемо будет раскрыта», - сказал Конашенков.

Помимо этого в МО РФ опровергли фейк о «расстреле мирных жителей в Чернигове». Игорь Конашенков подчеркнул, что в Чернигове российских военнослужащих не было и нет.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов

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