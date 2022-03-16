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В МО РФ опровергли фейк о «расстреле мирных жителей в Чернигове»

19:31 16.03.2022
Фейк был опубликован на официальных страницах посольства США на Украине в социальных сетях без доказательств и проверки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Evgen Kotenko Keystone Press Agency Globallookpress
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На всех пропагандистских ресурсах Украины распространили кадры погибших мирных жителей, «стоявших в очереди за хлебом» в Чернигове, которых якобы «расстреляли российские военнослужащие». Официальный представитель министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что данные материалы являются ложью и подчеркнул, что военных ВС РФ в Чернигове не было и нет.

«Все подразделения российских вооруженных сил находятся за пределами Чернигова, блокируя дороги, и никаких наступательных действий на город не ведут», - сказал Конашенков на брифинге.

По словам представителя ведомства, на данных видеокадрах не видно следов от разрывов боеприпасов, в близлежащих зданиях целые окна, стены не повреждены, на земле также нет следов взрывов. Поэтому все погибшие оказались жертвами террора украинских националистов, либо тиражируемые кадры - это еще одна постановка Службы безопасности Украины, сказал Конашенков.

Представитель российского оборонного ведомства указал на то, что фейк одновременно с украинскими Интернет-ресурсами был опубликован на официальных страницах посольства США на Украине в социальных сетях без преждевременной проверки и получения каких-либо доказательств.

«При этом само посольство, как известно, давно находится даже не в Киеве, а во Львове. И в упор не замечает, как российские военнослужащие доставляют и раздают жителям Черниговской области сотни тонн гуманитарной помощи в населенных пунктах, освобожденных от националистов», - отметил представитель МО РФ.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов

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