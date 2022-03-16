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СМИ: готовившие солдат Украины агенты ЦРУ покинули страну за месяц до спецоперации

Алексей Курильченко
18:58 16.03.2022
Источник сообщил, что сотрудники ЦРУ обучали украинских солдат вести снайперскую стрельбу, но недавно покинули Украину за месяц до проведения спецоперации.
СМИ: готовившие солдат Украины агенты ЦРУ покинули страну за месяц до спецоперации
© Фото: Pavel Nemecek, Fotobanka CTK, Globallookpress
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Сайт Yahoo News опубликовал статью, посвященную тому, как сотрудники ЦРУ были направлены на Украину для подготовки военнослужащих противодействовать Российской армии. Согласно статье, программа подготовки стартовала в 2015 году и была направлена на улучшение боевых навыков.

«Мы старались сфокусироваться на оперативном планировании, затем вырабатывали у них сложные навыки - вроде стрельбы на дальние дистанции - не просто для того, чтобы научить их, но и для того, что бы солдаты знали, что делать на поле боя, как истощать противника», - заявил источник в разведывательном управлении.

Он отметил, что на Украину были направлены опытные сотрудники управления, обладающие боевым опытом. Также туда отправляли снайперов. Однако за месяц до проведения спецоперации ВС РФ Белый дом принял решение вывести агентов с территории Украины.

Ранее бывший офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Филип Джиральди заявил, что вероятная подготовка представителями американской разведки украинских сил «для ведения боевых действий в ходе партизанской войны» с российскими военными может обернуться катастрофическими последствиями для всех причастных сторон.

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