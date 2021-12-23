Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Экс-офицер ЦРУ предрек «катастрофические последствия» из-за подготовки «партизан» на Украине

Елизавета Потейчук
07:10 23.12.2021
По словам Филипа Джиральди, информация о подготовке украинских сил является «одной из самых озадачивающих инициатив» США.
Экс-офицер ЦРУ предрек «катастрофические последствия» из-за подготовки «партизан» на Украине
© Фото: @MinistryofDefence.UA Facebook
Читайте нас на:

Бывший офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Филип Джиральди заявил, что вероятная подготовка представителями американской разведки украинских сил «для ведения боевых действий в ходе партизанской войны» с российскими военными может обернуться катастрофическими последствиями для всех причастных сторон. 

«Не говоря уже о том, что американское подстрекательство к войне является неконституционным, в этом конкретном случае последствия могут быть попросту катастрофическими для всех вовлеченных сторон», - цитирует РИА Новости слова Джиральди.

Газета Mirror ранее с ссылкой на источник опубликовала материал, в котором было сказано, что представители разведки США втайне договорились тренировать силы Украины «для ведения боевых действий в ходе партизанской войны с российскими силами». По словам источника издания, российская сторона «может оказаться в затруднительном положении, отрезанными и обойденными с фланга, если они продвинутся вглубь Украины». Вашингтон намеревается предложить Киеву тяжелое вооружение, в частности системы ПВО, говорится в публикации.

Экс-офицер ЦРУ назвал сообщения о новой вероятной скрытной подготовке сил Украины «одной из самых озадачивающих инициатив» США, а также «еще одним показателем того, что Вашингтон ничего не извлек из своих неудач» в попытках смен режима в других странах или поддержки повстанческих сил. Джиральди отметил, что возможная тайная подготовка к «партизанской войне» украинцев с американской стороны может поспособствовать тому, что Вашингтон «ввяжется в то, что безусловно является военными преступлениями». Более того, бывший офицер ЦРУ считает, что США поддерживают провокации открытыми поставками вооружения Киеву и подготовкой украинских военных, что может «втянуть Вашингтон в более широкий конфликт».

Ранее в ДНР рассказали о поставках химического оружия из США. По словам представителя Народной милиции ДНР, контейнеры переправлялись к линии соприкосновения в Донбассе через Харьковскую область.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:56 В стране и мире
Пожар на ТЭЦ-1 может оставить без отопления более тысячи домов в Улан-Удэ
05:01 Армия
Видео
Мотострелки на БМП сорвали наступление «противника» в Бурятии в сильнейший мороз
03:44 В стране и мире
В ПФР напомнили об условиях для выхода на пенсию в 2022 году
02:46 В стране и мире
Режим ЧС ввели в Улан-Удэ после аварии на ТЭЦ-1
02:00 Армия
Видео
«Мста-С», «Торнадо-Г» и танки: кадры тренировки военных ЮВО по управлению огнем
Популярное
В ПФР напомнили об условиях для выхода на пенсию в 2022 году
Видео
«Мы не понимали уровень ее знаний»: в МГУ рассказали об обучении Алисы Тепляковой
Видео
«Подготовка к войне»: эксперт о расширении воинского учета для женщин на Украине
Видео
Отец 9-летней студентки МГУ рассказал о причинах драки в университете
Видео
Опубликовано видео допроса напавшего на фигуриста Соловьева
Видео
Момент начала драки с фигуристом Соловьевым попал на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.