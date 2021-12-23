Бывший офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Филип Джиральди заявил, что вероятная подготовка представителями американской разведки украинских сил «для ведения боевых действий в ходе партизанской войны» с российскими военными может обернуться катастрофическими последствиями для всех причастных сторон.

«Не говоря уже о том, что американское подстрекательство к войне является неконституционным, в этом конкретном случае последствия могут быть попросту катастрофическими для всех вовлеченных сторон», - цитирует РИА Новости слова Джиральди.

Газета Mirror ранее с ссылкой на источник опубликовала материал, в котором было сказано, что представители разведки США втайне договорились тренировать силы Украины «для ведения боевых действий в ходе партизанской войны с российскими силами». По словам источника издания, российская сторона «может оказаться в затруднительном положении, отрезанными и обойденными с фланга, если они продвинутся вглубь Украины». Вашингтон намеревается предложить Киеву тяжелое вооружение, в частности системы ПВО, говорится в публикации.

Экс-офицер ЦРУ назвал сообщения о новой вероятной скрытной подготовке сил Украины «одной из самых озадачивающих инициатив» США, а также «еще одним показателем того, что Вашингтон ничего не извлек из своих неудач» в попытках смен режима в других странах или поддержки повстанческих сил. Джиральди отметил, что возможная тайная подготовка к «партизанской войне» украинцев с американской стороны может поспособствовать тому, что Вашингтон «ввяжется в то, что безусловно является военными преступлениями». Более того, бывший офицер ЦРУ считает, что США поддерживают провокации открытыми поставками вооружения Киеву и подготовкой украинских военных, что может «втянуть Вашингтон в более широкий конфликт».

Ранее в ДНР рассказали о поставках химического оружия из США. По словам представителя Народной милиции ДНР, контейнеры переправлялись к линии соприкосновения в Донбассе через Харьковскую область.