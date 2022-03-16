Голунов высказался по поводу вынесенного приговора экс-полицейским

После завершения судебного процесса над бывшими полицейскими по делу Ивана Голунова журналист поделился своими впечатлениями со «Звездой». По словам самого потерпевшего, он остался удовлетворен решением суда.

«Я удовлетворен решением суда. Сотрудники понесли неотвратимое заслуженное наказание», - сказал Голунов.

Журналист считает своим долгом присутствовать на каждом судебном заседании, понимать что происходит и высказывать свою точку зрения.

Голунов добавил, что надеется продолжать работу журналистов, делать все, что от него зависит, чтобы «добро побеждало зло», а также «защищать слабого от сильного».

Ранее апелляционный суд общей юрисдикции вынес приговор бывшим полицейским по делу Голунова. Экс-полицейским суд смягчил наказание, сократив срок от шести до девяти месяцев.