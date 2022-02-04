«Процесс идет»: в ВОЗ рассказали о регистрации «Спутника V»

С ноября-декабря процесс по разрешению вопроса с регистрацией ВОЗ вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» идет очень хорошо. Об этом рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

Она отметила, что оптимистично настроена по поводу перспектив российского препарата. По оценке Вуйнович, процесс разбирательства может вскоре закончиться.

«Про окончательное решение - это скажет комиссия, ничего не могу сказать», - добавила она в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что эксперты ВОЗ вскоре должны приехать в Россию для одобрения вакцины от COVID-19. Как указал медик, визит специалистов Организации, вероятно, произойдет уже в феврале.