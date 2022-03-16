Путин заявил, что Запад объявил дефолт своим обязательствам перед Россией

Своими действиями - в частности блокированием российских финансовых резервов - страны Запада фактически объявили дефолт своим обязательствам перед РФ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки российских регионов.

«США и ЕС объявили самый настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией. Теперь каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены», - заявил Путин.

Также Путин заявил, что западным странам не нужна сильная и суверенная Россия. За лицемерными разговорами о действиях коллективного Запада стоят враждебные геополитические цели. Глава государства также добавил, что Запад не простит РФ того, что она отстаивает национальные интересы.