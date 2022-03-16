Путин назвал лицемерием поведение Запада, который игнорировал ситуацию в Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны игнорировали восемь лет происходящее в Донбассе. Российский лидер назвал данное явление лицемерием и полным расчеловениванием. Об этом президент РФ сообщил в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.

«Европейская и американская пресса даже не заметили трагедии Донецка. Как будто ничего и не было. Именно также лицемерно они отводили глаза и все последние восемь лет, когда матери на Донбассе хоронили своих детей, когда убивали стариков. Это просто какая-то морально-нравственная деградация», - отметил Путин.

Глава Российского государства также рассказал о попытках замести следы биологических разработок на Украине. Владимир Путин добавил, что появление ВС РФ под Киевом не связано с намерением оккупировать Украину.