Нарышкин заявил, что решение о начале спецоперации опиралось на предельно точную оценку ситуации в мире

Решение о старте военной операции по защите Донбасса принималось с опорой на реалистичную оценку ситуации в мире и анализ исторических закономерностей. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Решение президента Российской Федерации о проведении специальной военной операции, имеющей целью защитить население Донбасса и защитить безопасность нашей страны, опиралось на глубокий анализ исторических закономерностей и предельно точную, реалистичную оценку ситуации в мире», - сказал он.

По словам Нарышкина, у РФ не было шанса поступить иначе, поскольку промедление в отношении русофобского, коррупционно-олигархического киевского режима привело бы к большой трагедии.

Ранее Нарышкин заявил, что западные страны не просто желают обнести Россию «железным занавесом», они предпринимают попытки разрушить наше государство.