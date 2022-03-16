Подорванные мосты: как ВС РФ организуют мирную жизнь в оставленных ВСУ поселках под Харьковом

Тысячи человек получают гуманитарную помощь с продуктами и вещами первой необходимости из рук российских спасателей и военнослужащих. Очередь выстраивается на главной поселковой площади, где теперь развеваются два флага - российский и украинский.

Флаг России водружали наши военнослужащие и бойцы Народной милиции ЛНР. Они вместе освобождали поселок от подразделений ВСУ. Украинские войска, отступая, о местных жителях думали в последнюю очередь. Сначала ВСУ взорвали несколько опор линий электропередачи. В домах не просто погас свет. Те, у кого центральное водоснабжение, остались без воды.

В поселке Казачья Лопань есть и железная дорога, но сейчас она не работает. Составы замерли. Отступая, ВСУ лишили поселок практически всей инфраструктуры. Для станции необходимо электричество, а его здесь нет. Сейчас ведется масштабная работа по восстановлению электроснабжения. Свет и вода исчезли в поселке в первые же дни спецоперации, после закрылись и магазины. Люди запаниковали и опустошили все прилавки. Местная администрация пыталась помочь продержаться.

В Казачьей Лопани живут больше пяти тысяч человек. Большинство - дети и пенсионеры. Но украинские войска, не думая о возможных жертвах, заминировали и главный поселковой мост, по которому местные жители ездили на автомобилях в соседнее село. Отступая, ВСУ подорвали и местный мост, который ведет к населенному пункту Золочев. Всего в Казачьей Лопани было две переправы, но уцелевшая может выдержать только пешеходов.

Благодаря российским военнослужащим и подразделениям формированиям ЛНР в поселке стало безопасно. Время действия комендантского часа сократили, гуманитарная помощь стала не просто регулярной. Ее объемы с каждым разом увеличиваются. В этот раз в поселок привезли более ста тонн необходимых продуктов и бытовой химии. Часть груза тут же раздали, а вторую часть увезли на склад, под охрану. Запасов для населения хватит на несколько дней.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов