СК РФ расследует высказывания украинского журналиста Шарафмала

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям украинского журналиста Фахрудина Шарафмала. В эфире одного из украинских телеканалов ведущий процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана и призвал к убийству россиян.

«Очевидно, что Фахрудин Шарафмал - типичный представитель украинского национализма, которым пропитана власть в этой стране, 8 лет уничтожающая гражданское население Донбасса», - говорится в заявлении.

Согласно сообщению, подтверждением этому является тот факт, что на Украине подобного рода заявления никак не пресекаются, а наоборот даже поощряются.

Добавляется, что в соответствии с действующим российским законодательством СК РФ проведет необходимые мероприятия по данному вопросу.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили о подписании соглашения о сотрудничестве между ведомством и генпрокуратурами ЛДНР. Эти соглашения, согласно заявлению ведомства, позволят осуществлять сотрудничество и взаимодействие в сфере защиты прав и свобод человека, организации и обеспечения исполнения международных договоров в уголовно-правовой сфере, борьбе с преступностью.