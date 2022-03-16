Постпред РФ заявил о последствиях для ЕС из-за санкций против РФ

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что введение ограничительных мер в отношении российской стороны не пройдут безвредно для ЕС. Он объяснил это тем, что страны Европейского союза и РФ имеют прочные связи в области экономики.

«Степень взаимозависимости России и стран Евросоюза, в первую очередь в торгово-экономической области, достаточно высока, чтобы, во-первых, подобные односторонние действия могли пройти безболезненно для самих организаторов, то есть для самих ЕС-овцев. И второе, чтобы они могли полностью герметично изолировать Россию от ее европейских соседей. Ни того, ни другого нет», - сказал Чижов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что у российского государства есть необходимые средства для выполнения обязательств по госдолгу. По его словам, США должны разъяснить, получится ли проводить такие расчеты с отечественных валютных счетов.