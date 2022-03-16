Председатель Госдумы по финрынку заявил, что предпосылок для дефолта в РФ нет

В России нет предпосылок и оснований для дефолта. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции.

«Россия - мощная, самодостаточная страна, поэтому я не верю в дефолт, просто для этого нет никаких предпосылок, нет никаких оснований, чтобы говорить об этом. Россия будет спокойно выполнять свои обязательства, но здесь только есть вопрос политический - надо ли выполнять обязательства, когда наши партнеры свои обязательства не выполняют? Здесь дело за исполнительной властью, за Центральным банком, они должны определяться», - заявил Аксаков.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о отсутствии в настоящий момент в стране условий для дефолта.