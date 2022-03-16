Песков рассказал, что у Путина «крайне ненормированный» рабочий день

Рабочий день российского президента Владимир Путина может длиться от раннего утра до поздней ночи. Никакого фиксированного рабочего времени у него нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Рабочий день у президента крайне ненормированный, нет никакого фиксированного часа. Но в любом случае - с утра и до поздней-поздней ночи. Эмоциональное состояние в норме», - сказал журналистам Песков.

Также Песков заявил, что санкции в отношении бизнесменов за встречу с Путиным являются бандитизмом.