Песков назвал санкции в отношении бизнесменов за встречу с Путиным бандитизмом
По словам Пескова, это «крах частной собственности и частного бизнеса».
© Фото: freepik.com
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песокв заявил, что рестрикции Запада в отношении ведущих предпринимателей страны - бандитизм на международном уровне.
«К сожалению, многие ведущие предприниматели страны, которые по сути являются международными предпринимателями, то, что коллективный Запад вытворяет в отношении их, никак не назовешь иначе как бандитизмом на международном уровне», - сказал Песков.
Ранее сообщалось, что очередные персональные санкции США в отношении граждан РФ разрушают двусторонние отношения между странами.