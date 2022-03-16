В стране и мире Песков назвал санкции в отношении бизнесменов за встречу с Путиным бандитизмом Виталий Музыка По словам Пескова, это «крах частной собственности и частного бизнеса». © Фото: freepik.com Читайте нас на: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песокв заявил, что рестрикции Запада в отношении ведущих предпринимателей страны - бандитизм на международном уровне. «К сожалению, многие ведущие предприниматели страны, которые по сути являются международными предпринимателями, то, что коллективный Запад вытворяет в отношении их, никак не назовешь иначе как бандитизмом на международном уровне», - сказал Песков. Ранее сообщалось, что очередные персональные санкции США в отношении граждан РФ разрушают двусторонние отношения между странами. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика