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В Латвии создали аналог сайта «Миротворец»

Алексей Курильченко
13:42 16.03.2022
В базе размещаются данные людей, которые поддержали спецоперацию ВС РФ.
В Латвии создали аналог сайта «Миротворец»
© Фото: freepik.com
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В Латвии был создан аналог украинского сайта «Миротворец», на котором публиковались личные данные людей, которые считались «врагами Украины». В латвийской версии находятся данные граждан страны, которые поддержали спецоперацию России на Украине.

«Когда меня внесли на украинский сайт "Миротворца", я нашел контакты организаторов и три месяца выедал им мозг, чтобы они исправили слово "прокатор". Они сначала вежливо пытались отвечать, потом узнали, что это я сам тот самый "прокатор" и есть... Я благодарен латвийскому аналогу, что они поработали над ошибками и все грамматически правильно написали... Вроде как и можно было бы посудиться за оскорбления чести и достоинства, но честно лень», - написал в Facebook журналист «Sputnik Латвия» Алексей Стетюха.

Ранее главнокомандующий военно-морскими силами (ВМС) Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах был внесен в украинскую базу «Миротворец» из-за заявлений о принадлежности Крыма России. Согласно информации с сайта базы, военачальник «участвовал в попытках легализации оккупации» Крыма.

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