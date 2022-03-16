Разбитые здания и транспорт: эксклюзивные кадры из Макеевки после удара «Точки-У»

Во вторник, 15 марта, военные ВСУ вновь применили тактический ракетный комплекс «Точка-У» при атаке Донецкой Народной Республики. В результате обломки перехваченной ракеты рухнули на территории города Макеевка, вызвав мощный взрыв.

Микрорайон, пострадавший от ракетного удара, показал корреспондент «Звезды» Станислав Иващенко. Разрушенные фасады зданий, выбитые окна и развороченный транспорт - такая картина открывается на кадрах с места происшествия.

Вся земля засыпана осколками, а посередине большая воронка от взрыва. Как сказали спасатели, еще теплая. В настоящее время на территории ведутся активные работы по ликвидации последствий воздушной атаки.

Ранее в ДНР сообщили, что из-за взрыва в центре Макеевки около десяти мирных жителей населенного пункта получили ранения. По предварительной информации, погибших найдено не было.

Материал подготовили Алиса Краузова и Николай Баранов