Стали улыбаться: чем занимаются в Петербурге эвакуированные из Донбасса дети-дзюдоисты

Макеевка. Ясиноватая. Донецк. На кимоно названия их родных городов, которые ежедневно звучат в сводках боевых действий. Сейчас они как одна большая семья - фактически, юношеская сборная Донецкой народной республики по дзюдо.

Дзюдо - единственное, что сейчас помогает Милене Джоган хотя бы на время отвлечься от мыслей о том, что в Донбассе остался отец. Он военный. Защищает родной дом и независимость Республики.

«Я не знаю. На связь не выходит. Давно с ним не виделись. Я очень сильно поживаю за него. Надеюсь, что у него все хорошо», - призналась дзюдоистка Милена Джоган.

Алина Кривошапкина здесь самая младшая. Ей всего 12. Зеленый пояс - только начало. Мечтает стать чемпионом мира по дзюдо. Говорит, первые дни привыкала к мирному Петербургу. Ведь многие из этих детей практически выросли на войне.

«В 4-5 лет очень сильно бомбили. МЫ в подвал ходили. Там могли спать и ночевать», - сказала дзюдоистка Алина Кривошапкина.

Из зоны боевых действий детей эвакуировали в экстренном порядке сразу же после начала специальной военной операции по защите Донбасса. Спортсменов у себя приютила городская Федерация дзюдо.

Что ни имя, то легенда. Юные спортсмены из Донецкой народной Республики тренируются в культовом как для российского, так и мирового дзюдо, месте. Это клуб «Турбостроитель». За более чем полувековую историю здесь воспитали множество чемпионов мира и Олимпийских игр.

Дело основателя клуба, прославленного советского и российского тренера Анатолия Рахлина, сейчас продолжает его сын Михаил. Для детей из Донецкой народной республики, кроме спортивной, подготовили большие культурную и образовательную программы.

«Я смотрю по ребятам, они стали меняться. Стали более открытыми, стали улыбаться. Они стали обычными детьми», - заявил президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаил Рахлин.

Внезапную поездку в Петербург сами спортсмены называют большим тренировочным сбором. Ведь на берегах Невы они временно и скоро обязательно вернутся к родным.