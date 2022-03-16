Джабаров заявил, что РФ приняла «абсолютно правильное и разумное» решение о выходе из СЕ

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации России Владимир Джабаров заявил в эксклюзивном комментарии «Звезде», что решение о выходе Российской Федерации из Совета Европы абсолютно правильное и разумное. Он назвал покидаемую организацию «абсолютно русофобской структурой», которая «постоянно подтверждала или не подтверждала наши полномочия».

«Мы уже понимаем, что Совет Европы - далеко не та структура, куда мы хотели вступать и чьи интересы нам импонируют. Потому что это абсолютно русофобская структура, которая на своих постоянных сессиях начинала с того, что постоянно подтверждала или не подтверждала наши полномочия, что само по себе уже как бы выглядит неприлично для солидной организации», - рассказал представитель Совета Федерации РФ.

Сенатор заявил, что «терпению нашему уже подошел конец» и что «подавляющее большинство нашего народа примет позитивно» решение МИД России, в чем он весьма уверен.

«Более того, все решения вот этого суда по правам человека - СППЧ, <...> всегда были против России направлены. Но так не может быть, чтобы все решения, которые принимала Россия в области прав человека, были ошибочными и сразу отвергались судом по правам человека, <...>. Это говорит о том, что там была специально такая продуманная схема, для того, чтобы унизить, принизить нас и попытаться облить грязью», - обратил внимание он.

Подытоживая принятое Россией решение о выходе из Совета Европы, Владимир Джабаров охарактеризовал его как «совершенно верное, мудрое». Он обратил внимание и на размер ежегодных взносов, уплачиваемых российской стороной за членство в этой организации.

«Извините: платить за это 32,5 миллиона евро в год, чтобы нас критиковали, выливали на нас грязь - я считаю это, мягко говоря, неразумная трата государственных денег, бюджетных», - подчеркнул сенатор Джабаров.

Накануне, 15 марта, Министерство иностранных дел России официально заявило о прекращении членства России в Совете Европы. По сообщению ведомства, государства НАТО и Евросоюза, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, последовательно превращают эту организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога.

Также согласно сообщению, 25 февраля этой организацией было принято дискриминационное решение о приостановке представительства России в уставных органах совета.