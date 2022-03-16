Мурашко заявил, что есть вероятность увеличения распространения «стелс-омикрона»

Подвид штамма «омикрон» BA.2 может стать доминирующим; люди, которые прошли вакцинацию и ревакцинацию против COVID-19, менее подвержены заражению «стелс-омикроном». Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Несмотря на устойчивое снижение показателей заболеваемости COVID-19 в мире и у нас в стране, число заболевших все еще высоко. Сегодня в стационарах лечатся более 85 тыс. пациентов, под наблюдением врачей находятся почти 700 тыс. больных новой коронавирусной инфекцией», - сказал Мурашко.

По его словам подвариант «омикрона» BA.2 так называемые «стлес-омикрон» распространяется быстро. Вспышки заболеваемости зарегистрированы в десяти городах Китая, в Германии.

«Согласно имеющимся научным и клиническим данным, люди, которые прошли вакцинацию и ревакцинацию против новой коронавирусной инфекции, имеют значительно меньшие риски заболевания и передачи "стелс-омикрона". Причем даже перенесенное заболевание, вызванное "омикроном", не обеспечивает надежной защиты от "стелс-омикрона", в отличие от вакцинации и своевременной ревакцинации», - сообщил он.

По словам Мурашко, дети и подростки заражаются «стелс-омикроном» часто и для защиты и важна вакцинация, врачи предлагают действенный инструмент - безопасную вакцину «Спутник М».

Ранее сообщалось, что доля варианта коронавируса ВА.2, или как его еще называют «стелс-омикрон», в России медленно растет.