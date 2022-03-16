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Захарова переадресовала Украине вопрос о реалистичности позиции на переговорах с РФ

Алексей Курильченко
11:46 16.03.2022
Официальный представитель МИД РФ прокомментировала ход переговоров России и Украины.
Захарова переадресовала Украине вопрос о реалистичности позиции на переговорах с РФ
© Фото: MFA Russia, Globallookpress
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ход переговоров РФ и Украины. По словам дипломата, вопрос о реалистичности позиций стоит передать украинской стороне.

«Я думаю, это в большей степени вопрос к украинской стороне - относительно того, стала ли она более реалистична, стала ли она менее оторванной от реальности», - заявила Захарова в интервью радио Sputnik.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиции стран на переговорах становятся более реалистичными.

Также директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что некоторые страны строят свою тактику поведения, опираясь на стремление выслужиться перед США и НАТО в «яростном непринятии» событий на Украине. По словам Пилипсона, российскую сторону несколько озадачила реакция официальных представителей Словении - уровень русофобии растет: разрываются межведомственные соглашения в одностороннем порядке, граждане страны отказываются от госнаград РФ.

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