В стране и мире Захарова переадресовала Украине вопрос о реалистичности позиции на переговорах с РФ Алексей Курильченко Официальный представитель МИД РФ прокомментировала ход переговоров России и Украины. © Фото: MFA Russia, Globallookpress Читайте нас на: Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ход переговоров РФ и Украины. По словам дипломата, вопрос о реалистичности позиций стоит передать украинской стороне. «Я думаю, это в большей степени вопрос к украинской стороне - относительно того, стала ли она более реалистична, стала ли она менее оторванной от реальности», - заявила Захарова в интервью радио Sputnik. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиции стран на переговорах становятся более реалистичными. Также директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что некоторые страны строят свою тактику поведения, опираясь на стремление выслужиться перед США и НАТО в «яростном непринятии» событий на Украине. По словам Пилипсона, российскую сторону несколько озадачила реакция официальных представителей Словении - уровень русофобии растет: разрываются межведомственные соглашения в одностороннем порядке, граждане страны отказываются от госнаград РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика