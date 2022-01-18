Назарбаев заявил, что Токаев обладает всей полнотой власти в Казахстане

Бывший председатель Совета безопасности Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что президент республики Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Об этом Назарбаев заявил в ходе своего первого обращения к народу Казахстана после январских беспорядков.

«Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес и в связи с публикациями в СМИ сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и тех пор являюсь пенсионером и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал. Президент Токаев обладает всей полнотой власти - он председатель Совета безопасности, в скором времени он будет председателем партии "Нур Отан"», - заявил Назарбаев.

Ранее Назарбаев заявил, что добровольно принял решение передать Токаеву пост председателя Совета безопасности республики. По словам пресс-секретаря елбасы, тот хорошо осознавал необходимость жесткого ответа на вспыхнувшие беспорядки.