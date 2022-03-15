МИД РФ: от биолабораторий на Украине исходит опасность не только для РФ, но и для всей Европы
Проведение спецоперации на Украине направлено в том числе и на купирование угрозы применения биооружия, заявил Полищук.
© Фото: Минобороны
Биолаборатории по созданию химического оружия, обнаруженные на территории Украины, представляют опасность не только для России, но и для всей Европы. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
«Что касается биолабораторий на украинской территории, они представляют опасность не только для России, но и всей Европы. Проведение российской спецоперации на Украине нацелено в том числе и на купирование этой угрозы», - цитирует РИА Новости его слова.
Ранее сообщалось, что Минобороны опубликовало данные о том, что в непосредственной близости от границ РФ под руководством Пентагона разрабатывали биоагенты, способные избирательно поражать различные этнические группы, в частности, славян.