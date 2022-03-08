Всемирный банк решил выделить Украине 723 миллиона долларов

Совет Всемирного банка одобрил оказание финансовой поддержки Украине в размере 723 миллионов долларов.

Как говорится в сообщении организации, был одобрен пакет помощи на 489 миллионов долларов. Из них 350 миллионов составят займ и 139 миллионов предусмотрены в качестве гарантий. Также будет задействован грант на 134 миллиона и параллельное финансирование на 100 миллионов, передает РИА Новости.

«В результате всего будет задействована поддержка в размере 723 миллиона долларов», - говорится в сообщении.

Несколькими днями ранее сообщалось, что Всемирный банк подготовил кредит Украине на сумму в 500 миллионов долларов и прорабатывает пакет дополнительной помощи в размере 200 миллионов долларов. Кроме того, подчеркивалось, что банк работает над подготовкой новых и реструктуризацией существующих проектов для оказания дополнительной помощи Украине в размере 200 миллионов долларов к концу марта.