МО РФ опубликовало кадры нанесения ударов вертолетами армейской авиации
Министерство обороны РФ опубликовало кадры нанесения авиаударов вертолетами армейской авиации ВКС России. Экипажи уничтожили военную технику и живую силу ВСУ.
Авиаударом была уничтожена в том числе огневая позиция 122-миллиметровых самоходных артиллерийских установок. Вертолеты Ка-52, действуя парами, выполнили пуски авиационных ракет, уничтожив назначенные цели.
Армейская авиация в ходе проведения спецоперации сопровождает российские колонны, уничтожает бронетехнику ВСУ, доставляет десант и грузы, а также оказывает поддержку российским подразделениям.
Ранее экипажи штурмовой авиации ВКС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ. Ракетный авиаудар нанесла пара штурмовиков Су-25. После выполнения задания они успешно вернулись на аэродром базирования.
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов