Экипажи штурмовой авиации ВКС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ
Ракетный авиаудар нанесла пара штурмовиков Су-25, после выполнения задания они успешно вернулись на аэродром базирования.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России
Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения экипажами штурмовой авиации ВКС РФ склада с боеприпасами ВСУ.
Ракетный авиаудар нанесла пара штурмовиков Су-25. После выполнения задания они успешно вернулись на аэродром базирования. По результатам объективного контроля цель была уничтожена.
Ранее в МО РФ также показали кадры уничтожения бронетехники ВСУ ударными вертолетами Ка-52 ВКС России. Нанесение авиаударов выполнялось парами с малых и предельно малых высот, для уничтожения объектов ВСУ применялись управляемые и неуправляемые авиационные ракеты.
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов