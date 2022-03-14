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Экипажи штурмовой авиации ВКС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ

08:13 14.03.2022
Ракетный авиаудар нанесла пара штурмовиков Су-25, после выполнения задания они успешно вернулись на аэродром базирования.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России
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Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения экипажами штурмовой авиации ВКС РФ склада с боеприпасами ВСУ.

Ракетный авиаудар нанесла пара штурмовиков Су-25. После выполнения задания они успешно вернулись на аэродром базирования. По результатам объективного контроля цель была уничтожена.

Ранее в МО РФ также показали кадры уничтожения бронетехники ВСУ ударными вертолетами Ка-52 ВКС России. Нанесение авиаударов выполнялось парами с малых и предельно малых высот, для уничтожения объектов ВСУ применялись управляемые и неуправляемые авиационные ракеты.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов

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