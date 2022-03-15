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В Китае заявили о необходимости диалога ЕС и НАТО с Россией

Виталий Музыка
06:55 15.03.2022
Европе, НАТО и России нужно вести равноправный диалог, ведущий к созданию сбалансированных и устойчивых рамок безопасности, заявил Ван И.
В Китае заявили о необходимости диалога ЕС и НАТО с Россией
© Фото: Ministry of Foreign Affairs of R Twitter.com Globallookpress
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Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди заявил, что для достижения безопасности ЕС, НАТО и РФ необходимо вести равноправынй диалог, Китай продолжит играть роль в смягчении ситуации по украинскому вопросу и предотвращении гуманитарных кризисов, но не будет жертвовать стабильностью в юго-восточном регионе. Об этом сообщила пресс-служба МИД КНР.

«Ван И подчеркнул, что за украинским кризисом стоит постоянное обострение противоречий, накопившихся за длительный период времени в сфере европейской безопасности. Для достижения долгосрочной стабильности в Европе ЕС, НАТО и России необходимо вести равноправный диалог и создавать сбалансированные, эффективные и устойчивые рамки безопасности», – сказано в сообщении.

Министр иностранных дел Индонезии заявил, что его страна настаивает на уважении суверенитета других стран и призывает к скорейшему прекращению военных действий.

«Односторонние санкции только осложнят ситуацию и обострят противоречия. Общение и консультации — это политическая мудрость и дипломатическая традиция восточных стран», – сказал Ван И.

Ранее в Вашингтоне заявили в адрес Китая о озабоченности вопросом поддержки России китайской стороной, в США напомнили «о последствиях, которые будет иметь любая такая поддержка».

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