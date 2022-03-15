В Китае заявили о необходимости диалога ЕС и НАТО с Россией

Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди заявил, что для достижения безопасности ЕС, НАТО и РФ необходимо вести равноправынй диалог, Китай продолжит играть роль в смягчении ситуации по украинскому вопросу и предотвращении гуманитарных кризисов, но не будет жертвовать стабильностью в юго-восточном регионе. Об этом сообщила пресс-служба МИД КНР.

«Ван И подчеркнул, что за украинским кризисом стоит постоянное обострение противоречий, накопившихся за длительный период времени в сфере европейской безопасности. Для достижения долгосрочной стабильности в Европе ЕС, НАТО и России необходимо вести равноправный диалог и создавать сбалансированные, эффективные и устойчивые рамки безопасности», – сказано в сообщении.

Министр иностранных дел Индонезии заявил, что его страна настаивает на уважении суверенитета других стран и призывает к скорейшему прекращению военных действий.

«Односторонние санкции только осложнят ситуацию и обострят противоречия. Общение и консультации — это политическая мудрость и дипломатическая традиция восточных стран», – сказал Ван И.

Ранее в Вашингтоне заявили в адрес Китая о озабоченности вопросом поддержки России китайской стороной, в США напомнили «о последствиях, которые будет иметь любая такая поддержка».