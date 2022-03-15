США выразили КНР свою озабоченность относительно поддержки России

Соединенные Штаты заявили Китаю о своей озабоченности относительно поддержки России китайской стороной. Также американская сторона предупредила Китай «и о последствиях, которые будет иметь любая такая поддержка».

В данной встрече, прошедшей в Риме, участвовали советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан и помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк, а также глава канцелярии Комиссии Центрального комитета Компартии Китая по иностранным делам Ян Цзечи.

«Советник президента США по национальной безопасности и наша делегация напрямую и недвусмысленно заявили о нашей озабоченности относительно поддержки России со стороны КНР и о последствиях, которые будет иметь любая такая поддержка с точки зрения отношений КНР не только с нами, но и с другими странами по всему миру, включая наших союзников и в Индо-Тихоокеанском регионе», - сообщает ТАСС слова руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Прайс также добавил, что американцы наблюдают, кто и в какой форме оказывает России поддержку.

«Мы очень внимательно следим за тем, оказывает ли КНР или любая другая страна поддержку России в какой-либо форме: материальной, экономической, финансовой. Любая такая поддержка откуда-либо в мире вызывала бы у нас большое беспокойство. Мы ясно дали понять Пекину, что не будем безучастны. Мы не позволим ни одной стране компенсировать России ее потери», - заявил представитель Госдепартамента.

Ранее официальный представитель МИД Китайской Народной Республики Чжао Лицзянь заявил, что в Вашингтоне должны полностью разъяснить свою военно-биологическую деятельность за рубежом, в том числе и на Украине. Китайский дипломат поднял вопрос о том, что «если США хотят доказать искренность своей деятельности, почему бы им не открыть эти биологические лаборатории для независимого исследования международными экспертами».