Чрезвычайный и Полномочный посол России Анатолий Антонов заявил, что весьма показателен факт умалчивания американскими телеканалами атаки украинских военных на мирных жителей Донецка. Напомним, что в понедельник, 14 марта, ВСУ выпустили тактическую ракету «Точка-У» с кассетным боезарядом по жилому кварталу Донецка. ПВО ДНР сбила ракету, но ее осколками были убиты 20 человек и еще десятки ранены.

Анатолий Антонов отметил, что «такое ощущение, что это никого не волнует». Также посол сообщил, что ни одним американским СМИ не был показан репортаж из Донецка с ранеными и убитыми горожанами в результате запуска ВСУ ракеты «Точка-У». Он добавил, что о плюрализме мнений и свободе слова в Соединенных Штатах забывают, когда это необходимо. Обо всем этом он рассказал изданию Newsweek.

«Ни о какой свободе слова и плюрализме мнений здесь никто не вспоминает вопреки Конституции США. Наглядный пример - блокировка трансляций российских государственных СМИ в YouTube. Доходит до легитимизации призывов к насилию в отношении инакомыслящих», - опубликованы слова в Facebook российского посольства в США.

Глава дипломатической миссии России в США обратил внимание на то, что «при этом здесь подняли вселенский крик о действиях Вооруженных Сил России по ликвидации иностранных наемников, прибывших на украинскую территорию, чтобы убивать русских».

Ранее в Министерстве иностранных дел России потребовали от США прекратить гонения и дискриминацию россиян. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что «американские власти должны понять, что такие действия неминуемо еще больше подорвут реноме Соединенных Штатов в российском обществе».