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«Топливный мазохизм»: как запрет импорта нефти и газа из РФ повлиял на цены в США

Анна Берестовая
Федор Шеин
02:05 14.03.2022
Некоторые европейские страны также заявили о желании разорвать энергетические связи с Россией.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Цены на топливо в Соединенных Штатах ежедневно бьют исторические рекорды. Точкой начала нового топливного кризиса в Америке стала очередная речь Байдена. Пока американский президент объявлял о новых антироссийских санкциях, простые американцы снимали на видео, как сменяются цифры на электронных табло бензоколонок.

«Мы полностью запрещаем импорт российского газа, нефти и энергоресурсов в США. Это мощнейший удар по "военной машине" Путина», - говорил в этот момент глава США.

Попытки Байдена ударить по Российской «военной машине» привели к тому, что в самой Америке машина из средства передвижения превратилась практически в роскошь. Однако американский лидер уверяет, что вовсе не его решение, а именно президент России виновен в бешеном росте цен на бензоколонках. Он даже придумал специальный термин - «путинский взлет цен».

«Путин атакует американские семьи через бензоколонки. Я сделаю все, чтобы минимизировать ущерб от путинского взлета цен», - заявил президент Соединенных Штатов.

Разгневанные американцы начали партизанскую «войну стикеров». Они наклеивают изображение Джо Байдена с подписью «Я сделал это» рядом с ценниками на бензин. Этим они дают понять, кого именно простые граждане винят в катастрофическом росте цен.

В штате Техас нашли неожиданный выход. По сравнению с благополучной Америкой в далеко не богатой Мексике, от которой Штаты отгораживались стеной, топливо стоит на треть дешевле. Американцы массово пересекают границу для того, чтобы сэкономить и заправить полный бак.

Вашингтон откровенно мечется, стараясь хоть как-то заместить объемы российской нефти на рынке. От безысходности Вашингтон попытался возобновить поставки нефти из Венесуэлы, которая с 2019 года находится под топливными санкциями Соединенных Штатов. Венесуэла предсказуемо промолчала. А вот реакция Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов оказалась неожиданно жесткой.

Продолжение смотрите в сюжете Федора Шеина, программа «Главное с Ольгой Беловой» на телеканале «Звезда»

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