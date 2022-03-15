Подразделения ПВО на Дальнем Востоке совершили марши на полигон Телемба в Бурятии

Военнослужащие соединения противовоздушной обороны (ПВО) Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, на вооружении которого состоят зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300ПС, в рамках очередного этапа полевого выхода совершили марш на полигон Телемба в Республике Бурятия.

В сопровождении экипажей военной автомобильной инспекции расчеты на технике из состава ЗРК совершили марш на расстояние свыше 100 километров к месту проведения учений. В составе колонны перемещались подвижные командные пункты с радиолокатором подсвета и наведения, пусковые установки, машины управления, а также техника подразделений материально-технического обеспечения.

Перед совершением многокилометрового марша военнослужащие осуществили подготовку техники, и специального оборудования. С водителями крупногабаритных машин состоялись занятия по маршевой подготовке.

Кроме того, передислокацию на полигон выполнили подразделения зенитно-ракетного соединения общевойсковой армии ВВО. Расчеты на современных ЗРК «Бук-М1» перемещались комбинированным способом, в том числе своим ходом, в составе колонны по пересеченной местности и полевым дорогам.

На заключительном этапе масштабных учений войск ПВО военного округа зенитчикам в условиях сложной помеховой обстановки предстоит уничтожить воздушные цели условного противника, имитирующие самолеты, зенитные и баллистические ракеты.

Всего в мероприятии принимает участие около 4000 военнослужащих ВВО и задействовано свыше 600 единиц военной и специальной техники.

Ранее «Звезда» показывала кадры поражения условного противника на одном из полигонов в Калининградской области. Боевые расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» соединения противовоздушной обороны Балтийского флота выполнили боевые стрельбы по мишеням, имитирующим бронетехнику и средства воздушного нападения «противника». Стрельбы проходили в рамках проведения планового тактического учения подразделений ПВО Балтийского флота.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Кирилл Ховрин.