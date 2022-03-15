Зенитчики Балтфлота уничтожили технику «противника» из комплексов «Панцирь-С1» под Калининградом

Боевые расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» соединения противовоздушной обороны Балтийского флота выполнили боевые стрельбы по мишеням, имитирующим бронетехнику и средства воздушного нападения условного противника на одном из полигонов в Калининградской области.

Стрельбы проходили в рамках проведения планового тактического учения подразделений ПВО Балтийского флота. В качестве целей использовались макеты вертолета и бронетранспортера, расположенные на значительном удалении от ЗРПК.

В ходе выполнения боевых стрельб мишени были успешно поражены из скорострельных пушек. В стрельбах были задействованы несколько единиц ЗРПК «Панцирь-С1» и более 50 военнослужащих соединения ПВО Балтийского флота.

ЗРПК «Панцирь С1» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Его боевые возможности обеспечивают эффективную борьбу с любыми типами пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения, в том числе и вооруженных авиационным бортовым высокоточным оружием.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Вадим Михеев.