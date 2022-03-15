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Боевые корабли ТОФ прошли через ледовые поля Охотского моря и форсировали пролив Лаперуза

05:00 15.03.2022
В составе отряда находятся корабль управления «Маршал Крылов», фрегат «Маршал Шапошников» и подводные лодки.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) преодолели ледовые поля в южной части Охотского моря. Они прошли пролив Лаперуза в направлении Владивостока, куда экипажи возвращаются после завершения учения в акватории Японского и Охотского морей.

Накануне первая часть отряда кораблей прошла через Сангарский пролив и уже зашла в родной пункт базирования для планового технического обслуживания, пополнения материальных запасов и отдыха личного состава.

Вторая часть отряда, в составе которой корабль управления «Маршал Крылов», фрегат «Маршал Шапошников» и подводные лодки, совершает переход другим маршрутом, для преодоления которого потребовалась ледовая разведка и ледокольная проводка.

Летчики палубных вертолетов Ка-27ПС Морской авиации Тихоокеанского флота осуществили контроль с воздуха за ледовой обстановкой перед началом следования кораблей и подводных лодок. Проводку боевых кораблей через ледовые поля обеспечил ледокол «Капитан Хлебников».

Через несколько дней корабли зайдут в главную базу ТОФ, после чего экипажи кораблей проведут плановый технический осмотр и пополнят запасы материальных средств. После небольшого отдыха личного состава экипажи кораблей продолжат выполнять поставленные задачи в соответствии с планом боевой подготовки флота.

Ранее «Звезда» показывала кадры возвращения отряда кораблей Тихоокеанского флота в пункт базирования Владивосток после завершения военно-морского учения в акватории Японского и Охотского морей. Они стартовали еще в конце января.

Первыми в главную базу ТОФ зашли корветы «Гремящий», «Совершенный», «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», следом за ними большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», малые противолодочные корабли «Метель» и «Кореец», а также суда обеспечения флота.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Вадим Михеев.

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