После долгих учений в морях: кадры возвращения отряда кораблей ТОФ во Владивосток

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) совершил возвращение в пункт базирования Владивосток после того, как были завершен военно-морского учения в акватории Японского и Охотского морей. Они стартовали еще в конце января.

Первыми в главную базу ТОФ зашли корветы «Гремящий», «Совершенный», «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», следом за ними большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», малые противолодочные корабли «Метель» и «Кореец», а также суда обеспечения флота.

Отряд кораблей накануне прошел через Сангарский пролив, совершил переход через Японское море и прибыл в пункт постоянной дислокации для прохождения планового технического обслуживания, пополнения материальных запасы и отдыха личного состава.

Следующим в пункт базирования после выполнения поставленных задач прибудет вторая часть отряда, в составе которой корабль управления «Маршал Крылов» и фрегат «Маршал Шапошников». Они вернутся в главную базу другим маршрутом – через ледовые поля пролива Лаперуза, которые они преодолеют вслед за ледоколом.

В ходе учений экипажи кораблей выполнили полный комплекс зенитных ракетных и артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, уничтожили макеты плавающих мин, провели учения по противовоздушной, противодиверсионной и противолодочной обороне, а также отработали алгоритмы действий в ходе всех корабельных тренировок по основным флотским направлениям.

Материал подготовили Анна Назайкина и Михаил Долгов.