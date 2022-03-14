В ДНР заявили о новом обстреле Донецка со стороны украинских войск

В признанной Донецкой Народной Республике заявили о новом случае обстрела Донецка со стороны вооруженных сил Украины. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Как говорится в Telegram-канале центра, по городу было выпушено 6 мин калибром 120 мм.

Ранее в генеральной прокуратуре ДНР рассказали о деталях ракетного удара войсками Украины «Точкой-У» по центру Донецка. Согласно представителю ведомства, боеприпас кассетного типа разбросал кассеты на обширной площади, а мирные граждане, следующие по своим делам, погибли из-за удара.