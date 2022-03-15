СК РФ подписал соглашения о сотрудничестве с генпрокуратурами ДНР и ЛНР

Следственный комитет Российской Федерации сообщил о подписании соглашений о сотрудничестве между ведомством и генпрокуратурами ЛДНР. Документы были подписаны во время трехсторонней встречи главы СК РФ с Генеральным прокурором ДНР Андреем Александровичем Спиваком и Генеральным прокурором ЛНР Сергеем Сергеевичем Горенко.

«Состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между СК РФ и Генеральной прокуратурой ДНР и Соглашения о сотрудничестве между СК РФ и Генеральной прокуратурой ЛНР», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, участники встречи отметили, что соглашения позволят осуществлять сотрудничество и взаимодействие в сфере защиты прав и свобод человека, организации и обеспечения исполнения международных договоров в уголовно-правовой сфере, борьбе с преступностью.

Кроме того, сотрудничество позволит развивать научно-исследовательскую деятельность и вести профподготовку и повышение квалификации сотрудников ведомств.

«Соглашения стали начальным этапом формирования прочной нормативной базы в целях эффективного взаимодействия Следственного комитета России и правоохранительных органов Донецкой и Луганской народных республик», - говорится в заявлении российского ведомства.

Уточняется, что в первую очередь сотрудничество будет направлено на фиксацию и расследование преступлений ВС Украины и украинских националистов в отношении мирных жителей Донбасса.

Ранее Генпрокуратура РФ заключила соглашения о сотрудничестве с ведомствами ДНР и ЛНР. Между ведомствами предусмотрены такие формы сотрудничества как обмен опытом, информацией и документами.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.