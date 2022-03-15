МИД РФ: глава турецкого МИД проведет переговоры 16 марта с Лавровым в Москве

Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу посетит Москву c визитом 16 марта для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня.

Согласно заявлению МИД РФ, в ходе встречи предстоит провести «сверку часов» по ситуации на Украине, в Закавказье, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, Центральной Азии, в Черноморском регионе.

Министрами планируется обменяться взглядами на текущее положение дел вокруг кризиса на Украине. Российская сторона проинформирует турецких коллег о ходе специальной военной операции ВС РФ на Украине и шагах, предпринимаемых для обеспечения безопасности мирного населения, включая создание гуманитарных коридоров и эвакуацию иностранных граждан.

Кроме того, в ходе переговоров главы МИД стран планируют детально проработать вопросы углубления сотрудничества в регионе Закавказья, разблокировки транспортного сообщения и коммуникаций, постконфликтного восстановления.

«Серьезное внимание в ходе встречи будет уделено обсуждению вопросов наращивания двустороннего торгово-экономического сотрудничества в условиях усиливающегося санкционного давления, взаимодействия в сфере инноваций и высоких технологий, освоения космического пространства, борьбы с коронавирусной инфекцией», - говорится в заявлении.

Согласно заявлению МИД России, на встрече главы дипведомств затронут тему совместной работы по таким взаимовыгодным проектам, как строительство АЭС «Аккую» и эксплуатация газопровода «Турецкий поток».

Ранее, 14 марта, главы МИД РФ и Турции провели телефонную беседу, в ходе которой обсудили ситуацию вокруг Украины. Разговор также коснулся мер содействия благополучному возвращению граждан Турции с территории страны.