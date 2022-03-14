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Лавров обсудил ситуацию на Украине с главой МИД Турции

Анна Берестовая
23:22 14.03.2022
Главы МИД РФ и Турции в понедельник, 14 марта, обсудили по телефону ситуацию на Украине.
Лавров обсудил ситуацию на Украине с главой МИД Турции
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонную беседу о ситуации на Украине со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Разговор в том числе коснулся мер содействия благополучному возвращению граждан Турции с территории страны.

Помимо обсуждения вопроса содействия со стороны военных РФ турецкой стороне рекомендовали связаться с Киевом и призвать власти Украины не препятствовать работе гумкоридоров. Об этом сообщили РИА Новости в МИД РФ, уточнив, что разговор был проведен в развитие российско-турецких переговоров, состоявшихся ранее в Анталье.

Ранее Турция официально заявила об отказе от санкций в отношении Российской Федерации. В министерстве иностранных дел страны объяснили, что не считают подобные ограничения решением проблемы.

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