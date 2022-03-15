Росгвардия контролирует ситуацию в демилитаризованном ВС РФ Бердянске

На территории Украины Росгвардия проводит разминирование города Бердянска, который был демилитаризован российскими военнослужащими. В частности, росгвардейцы убирают брошенную технику ВСУ с городских улиц и создают условия для обеспечения общественного порядка.

«Под прикрытием росгвардейцев осуществляется регулярный гуманитарный конвой. В город уже доставили 36 тонн гуманитарного груза», - сообщает ведомство в Telegram.

Ранее корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев описал картину, сложившуюся после бегства украинских морпехов со своей базы в Бердянске. Украинские артиллеристы уходили в спешке, побросав всю свою технику. Из строя артиллерийские установки ВМС Украины выводят бойцы Росгвардии.