Тигран Худавердян сменит Елену Бунину на посту гендиректора «Яндекса» в РФ

Управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян был назначен генеральным директором компании в России. Ранее этот пост занимала Елена Бунина. Об этом сообщили в компании, отметив, что он будет совмещать две должности.

«"Яндекс" объявляет о назначении Тиграна Худавердяна на пост генерального директора "Яндекса" в России. Тигран будет совмещать новую должность с должностью управляющего директора всей группы компаний», - говорится в официальном сообщении.

Бунина продолжит работу в компании, но уже в качестве HR-директора. Она выполняла обязанности гендиректора с декабря 2017 года.

Ранее поисковая система «Яндекс» была утверждена как основная в технически сложных устройствах. С 1 января 2022 года она устанавливается в гаджетах по умолчанию. Об этом сообщается в постановлении правительства РФ.