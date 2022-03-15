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Тигран Худавердян сменит Елену Бунину на посту гендиректора «Яндекса» в РФ

Алексей Курильченко
11:58 15.03.2022
Худаверян будет совмещать новую должность с работой управляющего директора группы компаний.
Тигран Худавердян сменит Елену Бунину на посту гендиректора «Яндекса» в РФ
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян был назначен генеральным директором компании в России. Ранее этот пост занимала Елена Бунина. Об этом сообщили в компании, отметив, что он будет совмещать две должности.

«"Яндекс" объявляет о назначении Тиграна Худавердяна на пост генерального директора "Яндекса" в России. Тигран будет совмещать новую должность с должностью управляющего директора всей группы компаний», - говорится в официальном сообщении.

Бунина продолжит работу в компании, но уже в качестве HR-директора. Она выполняла обязанности гендиректора с декабря 2017 года.

Ранее поисковая система «Яндекс» была утверждена как основная в технически сложных устройствах. С 1 января 2022 года она устанавливается в гаджетах по умолчанию. Об этом сообщается в постановлении правительства РФ.

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